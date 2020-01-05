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Ahvaz'da Süleymani için cenaze töreni

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.

05.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:40 Ahvaz'da Süleymani için cenaze töreni

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, 'ABD'ye ölüm' sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani'nin cenazesi, Ahvaz'da düzenlenen töreninin ardından Kirman'a gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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-Ahvaz'dan görüntüler

-Toplanan kalabalığın görüntünleri

-Detaylar



Devrim Muhafızları, Kudüs, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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