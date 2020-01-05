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Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor

ABD'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.

05.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:18

Devrim Muhafızları Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, 'ABD'ye ölüm' sloganları atıp ve intikam için bağırıyor.

CENAZESİ KİRMAN'A GÖNDERİLECEK

Süleymani'nin cenazesi, Ahvaz'da düzenlenen töreninin ardından Kirman'a gönderilecek.

"İHA KUVEYT'TEN KALKTI"

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehli'l Hak örgütü, Süleymani'yi vuran İHA'nın Kuveyt'ten kalktığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor

Devrim Muhafızları, Kudüs, İran, Dünya

Kaynak: DHA


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