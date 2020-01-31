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Aiağaspor FK, Bölmespor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grupta mücadele eden Aliağaspor FK, 16. haftada Uşak temsilcisi Bölmespor'u sahasında konuk edecek.

31.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:33Aiağaspor FK, Bölmespor'u konuk edecek
Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grupta mücadele eden Aliağaspor FK, 16. haftada temsilcisi Bölmespor'u sahasında konuk edecek. 2 Şubat 2020 Pazar günü Aliağa Şehir Stadında oynanacak olan karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Ligde oynadığı son karşılaşmada ligin güçlü ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda tek golle geçen Aliağaspor FK, Bölmespor'u mağlup etmenin puan koparmanın planlarını yapıyor. Zirveyi 11 puan geriden takip eden Aliağaspor FK, 30 puanla üçüncü sırada yer alırken, Bölmespor 7 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Takım, maçın hazırlıklarını ise Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde Aliağa Şehir Stadında yaptığı tek idmanla tamamladı. 1,5 saat süren antrenmana eksiksiz katılan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve yan top çalışmaları üzerinde yoğunlaştı.

Yeni bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, futbolcular arasındaki uyumun iki hafta sonra daha iyi bir düzeye çıkacağını, buna paralel olarak da taraftara daha güzel bir futbol izleteceklerini söyledi.

Kaliteli oyunculara sahip olduklarını ifade eden Bahadır, hafta sonu oynanacak olan Bölmespor karşılaşması içinde şunları söyledi:

"Rakibimiz Bölmespor konumu itibariyle aşağı sıralarda yer alıyor. Bu tür maçlar her zaman için zordur. Futbolcuların motive olmakta zorlandığı maçlardır. Puan kaybı en çok bu maçlarda oluyor; ama elimizdeki futbolcular bu gibi maçların zorluğunu çok iyi biliyor. Taraftarımızın da güçlü desteği ile sahada en iyi futbolumuzu sergileyip haftayı üç puanla kapatmak istiyoruz." - İZMİR

Aliağa, Uşak, Spor

Kaynak: İHA

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