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AİÇÜ'de "Aile ve Sosyal Medya'da Mahremiyet" konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Aile ve Sosyal Medya'da Mahremiyet" konulu konferans verildi.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34 AİÇÜ'de
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Aile ve Sosyal Medya'da Mahremiyet" konulu konferans verildi.

AİÇÜ Bilinçli Gençler Topluluğu tarafından Nezahat Çeçen Konferans Salonunda düzenlenen, Araştırmacı-Yazar Süleyman Çakmak'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, akademisyenler, idari personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

"Aile ve Sosyal Medya'da Mahremiyet" konferansında konuşan Çakmak, ideal bir ailenin tanımını, sosyal medyanın aile bütünlüğüne zarar vermeden nasıl kullanılması gerektiğini, çocukların eğitimi ve gelişiminde teknoloji ve sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini ele aldı.

Konferans, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak'ın, Çakmak'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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