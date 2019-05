AİÇÜ'de Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Akademik Giysi Töreni Yapıldı

Kaynak: İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile IC Vakfı işbirliğiyle "Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Akademik Giysi Töreni" yapıldı.İbrahim Çeçen Vakfı tarafından her yıl Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerine verilen bilimsel teşvik ödülleri, düzenlenen programla ödüle hak kazanan akademisyenlere verildi. Programda ayrıca 2018 yılı içerisinde Profesör ve Doçent unvanı alan akademisyenler için akademik giysi töreni düzenlendi.Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleşen programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Tunay Pulça, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer ve akademisyenler katıldı.Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitelerin üç temel görevi olduğunu belirterek, Eğitim-öğretim faaliyetleri, Ar-Ge dediğimiz araştırma-geliştirme çalışmaları ile toplumsal katkı olduğunu söyledi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak her yıl evrensel bilime hizmet edecek nitelikte uluslararası sempozyumlar düzenlediklerini söyleyen Rektör Karabulut, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin 2019 yılı içerisinde IV. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı, (ICANAS) V. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu ile "İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı III. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumuna ev sahipliği yapacağını ifade etti.Üniversite olarak koydukları hedeflere ilerleme noktasında akademisyenlere büyük sorumluluklar ve önemli görevler düştüğünü belirten Rektör Karabulut, akademisyenlere hitaben uluslararası yayınlara ve TÜBİTAK Projelerine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Üniversitemizi Vakıf destekli bir üniversite olarak görüyorum." diyen Karabulut, İbrahim Çeçen Vakfına, Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi'ne bu güne kadar yaptıkları desteklerden ötürü teşekkür etti.IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı'nın öğrenci kulüpleri projelerinden bilimsel teşviklere kadar, üniversitenin ve akademisyenlerin her konuda destekçisi olduklarını ifade ederek, akademisyenlerin yaptıkları bilimsel çalışmaları çok önemli gördüklerini, Ağrı ve İbrahim çeçen üniversitesi için yapılabilecek her türlü araştırmaya ve bilimsel çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.Tören, Profesör ve Doçent unvanı alan akademisyenlere cübbelerinin giydirilmesi ve bilimsel yayınlarda başarı sağlayan akademisyenlere ödüllerini verilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI Selçuklu