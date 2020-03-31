Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AİÇÜ'de el dezenfektanı üretimi yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Eczacılık Fakültesi tarafından el dezenfektanı üretimi yapıldığını söyledi.

31.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:45
AİÇÜ'de el dezenfektanı üretimi yapıldı

Dünyayı etkisi altına alan Korinavirüs (COVID-19) kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Eczacılık Fakültesi tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü'nün el antiseptiği hazırlanmasına ilişkin kimyasal formüle uygun ve ticari olmayan el dezenfektanın üretiminin yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. KARABULUT, ham maddesinin temin edilmesi halinde Ağrı 'daki tüm kamu kurumlarına ücretsiz olarak el dezenfektanı hazırlanabileceğini belirtti. Prof. Dr. KARABULUT, pandemi sürecinde "Sorun küresel, mücadele ulusal" parolası ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları kararlılıkla yürütmeye devam ettireceklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ağrı, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››AİÇÜ'de el dezenfektanı üretimi yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Haberler
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: SULTANBEYLİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ - Haber 15:54: Yeşilyurt'ta yaşlılara yardım - Haber 15:54: Antalya'da 12 yaşından küçük çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklandı - Haber 15:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Haber 15:53: 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:34: Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor - Haber