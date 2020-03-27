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AİÇÜ'de ilk Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı YÖK'ten onay aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) ilk uzaktan eğitim yüksek lisans programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda açıldı.

27.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:40
AİÇÜ'de ilk Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı YÖK'ten onay aldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) ilk uzaktan eğitim yüksek lisans programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda açıldı.

Açılan programa ilk öğrenciler, 2020-2021 Eğitim - Öğretim Güz Döneminde alınacak.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 4 Mart 2020 tarihindeki toplantısında alınan kararla Fen Bilimler Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) ile Tezli Yüksek Lisans Programı (Örgün Eğitim) açılmasına karar verildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, açılan yüksek lisans programında eğitimin, uzaktan ve örgün öğretimle verileceğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, eğitime ve evrensel bilime yönelik katkılarının devam edeceğini belirtti.

Bu günlerde Uzaktan Eğitimin önemini vurgulayan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemizde ilk kez açılan Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programının Üniversitemize, Ağrımıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bunun yanı sıra Uzaktan Eğitim ile sürdürdüğümüz Bahar Döneminde tüm öğrencilerimize, gelişmelerden haberdar olmaları için Üniversitemizin web sayfası ile sosyal medya hesaplarını takip etmeleri hususunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kıymetli öğrencilerimize "Evde Kal Sağlıkla Eğitim Al" çağrımızı bir kez daha yineliyor, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı, Güncel

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