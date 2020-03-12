AİÇÜ'de Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:20
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
AİÇÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, Türkiye 'de ilk defa görülen Kovid-19 virüsünün ardından üniversitede önlemlerin artırıldığı vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sosyal, kültürel ve spor tesislerinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına başlanıp söz konusu alanların sık sık temizlendiğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler ile ülkenin Kovid-19 virüsü konusunda başarılı sınav verdiğine dikkati çeken Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını aktardı.
AİÇÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, Türkiye 'de ilk defa görülen Kovid-19 virüsünün ardından üniversitede önlemlerin artırıldığı vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sosyal, kültürel ve spor tesislerinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına başlanıp söz konusu alanların sık sık temizlendiğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler ile ülkenin Kovid-19 virüsü konusunda başarılı sınav verdiğine dikkati çeken Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını aktardı.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Halkla İlişkiler, Türkiye, Ağrı, Güncel
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