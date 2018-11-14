14 Kasım 2018, 11:10
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Aiçü'de Öğrencilere Çorba İkramı

Aiçü

AİÇÜ Kütüphanesinde vize sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor.

AİÇÜ Kütüphanesinde vize sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından, pazartesi günü başlayan güz dönemi vize dolaysıyla sebebiyle Kültür ve Kongre Merkezindeki kütüphanede sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un talimatlarıyla, üniversitede ilk kez hayata geçirilen bu uygulama vize haftası boyunca devam edecek ve öğrencilere 17.00-17.30 saatlerinde çorba ikramı yapılacak. - AĞRI Ağrı,Vize
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:10