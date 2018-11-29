Aiçü'de "Peygamberimiz ve Gençlik" Paneli

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi (AİÇÜ) ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Ağrı İl Müftülüğü iş birliğiyle Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü İl Müftüsü Tandoğan Topçu yaptı.
Programa konuşmacı olarak AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde, "Peygamber Efendimizin Gençliği" konulu konuşmasını yaptı.
Prof. Dr. Yerinde'nin ardından Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı "Hz. Peygamberin Gençlere Yönelik Eğitimi" ve Atatürk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fuat Karabulut "Hz. Peygamber ve Gençlerin Kişilik İnşası" ile ilgili konuşmalarını yaptı.
Program, katılımcılara günün anısına plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.
Programa, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya
, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı,Ağrı
29 Kasım 2018 Perşembe 09:49