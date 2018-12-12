Aiçü ile İşkur Arasında Protokol İmzalandı

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi (AİÇÜ) ile Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rektör
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in imzalarıyla hayata geçirilen protokol çerçevesinde iki kurum arasında işbirliği geliştirilecek.
Rektör Karabulut, üniversite ile İŞKUR arasında hali hazırda devam eden projeler olduğunu, imzalanan yeni protokolle iki kurum arasındaki işbirliğinin daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.
Karabulut, "İŞKUR gibi büyük ve ülkemiz için önemli bir kurumun gücünden doğru planlamalar yaparak istifade etmenin Ağrı'ya ve bölgemize olumlu yansımaları olacağına inanıyorum. İşbirliği hususundaki nazik tutumlarından ötürü Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'e teşekkür ederim." diye konuştu.
Güven ise, imzalan protokol çerçevesinde ileriki dönemlerde de İŞKUR desteğiyle personellerin üniversitede istihdam edileceğini ifade etti.
İŞKUR'a bağlı uzman personellerin haftanın belli günlerinde üniversitede danışmanlık noktaları kurarak öğrencilere gelecek iş planlamalarıyla ilgili rehberlik yapacağını aktaran Güven, bunun dışında üniversitenin arşivlerinin de e-arşiv yöntemiyle kaydedildiğini aktardı.
Bu anlamda üniversite öğrencilerinin de belli bir miktar destek aldığını anlatan Güven, protokol kapsamında üniversitenin e-arşiv gibi önemli bir işini de yaptırdıklarını kaydetti.
Ağrı,İŞKUR
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:24