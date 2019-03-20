AİÇÜ Öğrencisi Kick Boks' da Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya Lara'da 12-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonasına 67 üniversiteden sporcular katıldı. Turnuvaya Hüseyin Oflaz yönetiminde hazırlanan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi Abdulkadir Aslan başarılı bir turnuva geçirerek 69 kg Kick Light Stil kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan ile Şampiyon öğrenci Abdulkadir Aslan, antrenör Hüseyin Oflaz ve Kick Boks şampiyonasında bayanlar kategorisinde üniversiteyi temsil eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi BESYO öğrencisi Tuğba Çolo'yu makamında kabul eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'yı ve Üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti. Abdulkadir Aslan'ın ileride kendi branşında daha önemli yerlere geleceğine inandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak tüm sporcularımızın yanlarında olduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler