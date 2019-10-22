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AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 5. Rusça Olimpiyatları'nda ödül alan öğrencileri kabul etti.

22.10.2019 12:13AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 5. Rusça Olimpiyatları'nda ödül alan öğrencileri kabul etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 finalistin katılımıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen olimpiyatlarda A2 düzeyinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına yarışan Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Ceren Dağtekin Türkiye genelinde 1'inci, Elif Özdemir 2'inci, Süleyman Irmakkesen ise A1 düzeyinde 1'inci oldu.
Ağrı'ya dönen başarılı öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak ve öğretim üyeleriyle Rektör Karabulut'u ziyaret etti.
Karabulut, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarı diledi.

Edebiyat, Muğla, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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