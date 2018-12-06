Aiçü Rektörü Karabulut, Engellileri Kabul Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 11:34



06 Aralık 2018 Perşembe 11:34

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, engelliler meclisi ve dernek üyelerini kabul etti.Karabulut, Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi ve derneğin yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle gerçekleşen ziyarette, derneğin faaliyetleri ve üniversitenin engelli öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalar görüşüldü.Her zaman engellerin yanında olduğunu ifade eden Rektör Karabulut, engelsiz bir üniversite olan AİÇÜ'nün engellilere en iyi imkan ve olanakları sunacak şekilde hizmet ettiğini söyledi.Karabulut, "Hayattaki en büyük engel sevgisizliktir, ilgisizliktir. Sadece bugün değil, her zaman yanınızdayız." diye konuştu.Ziyaretleri için Topçi'ye teşekkür eden Karabulut, kendilerine günün anısına plaket takdim etti.