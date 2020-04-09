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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu'tan Polis Günü kutlaması

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

09.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:37
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu'tan Polis Günü kutlaması
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şunları söyledi; "Aziz milletimizin emniyet ve asayişi, huzur ve güveni, dirlik ve düzenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olan Emniyet Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Gününü kutlamaktayız.

Polis teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü saldırı ve tehdidi büyük bir başarı ile bertaraf etmiş ve aziz milletimizin gönlünde çok itibarlı bir yere sahiptir.

Her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayesinde, huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlayarak, bizleri gururlandıran Emniyet Teşkilatımızın, "10 Nisan Polis Günü"nü kutluyorum.

Ülkemizde huzur, güven ortamının tesisi adına ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyor; gazi polislerimize şükranlarımı arz ediyor, halen görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Huzur, Polis, Güncel
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