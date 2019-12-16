Haberler » Güncel » AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti - Haber

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti.

16.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:42AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar, üniversitenin fiziki, sosyal, kültürel gelişimini kısa zamanda tamamlayarak başarılı adımlarla geleceğe yürüyor olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Ağrı'da yer alan AİÇÜ'nün her alanda gelişimini ve değişimini artırarak devam ettirdiğini ifade etti. - AĞRI

Mehmet Bayraktutar, Diyanet Sen, Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 İTSO 2020 tahmini bütçesi belli oldu - Haber
15:42 Irak'ta bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi - Haber
15:42 AFSÜ Rektörü Okumuş'tan "kadına şiddete hayır" - Haber
15:42 Karaman'da eczacı kalfaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:42 Ulaşım Kongresi'nde "Yeni Nesil Araçlar" konuşuldu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
13:18 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 15:44:06