Haberler » Güncel » AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı - Haber

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Malatya'da gerçekleştirilen Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı.

13.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:52AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 'da gerçekleştirilen 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı. Prof. Dr. Karabulut, çalıştayda Ağrı'nın ve bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir sunum yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın koordinasyonunda Malatya'da 2 gün boyunca devam eden Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necip Camuşcu ile Prof. Dr. Naci Gündoğan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 37 üniversitenin rektörü katıldı. Çalıştayda, üniversitelerin belirli alanlardaki sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayda Prof. Dr. Karabulut, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı olan Ağrı'nın ve bölgenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri üzerine bir sunum yaptı. Prof. Dr. Karabulut, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilinirlik, liderlik ve motivasyon gibi konulardaki sorunların çözümüne yönelik olarak YÖK, üniversiteler ve diğer kurumların paydaşlığı ile yapılabilecekler hakkında bilgiler verdi. - AĞRI

Yükseköğretim Kurulu, Malatya, Düzey, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44 Batman'da ekolojik okul - Haber
11:44 BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı - Haber
11:44 AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haber
11:44 Sivaslı esnaflardan Sivasspor'a destek - Haber
11:39 Kaymakamdan hastaneye ani denetim - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
13.12.2019 11:47:28