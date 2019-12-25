Haberler » Güncel » AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, IC Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi - Haber

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, IC Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Vakfı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

25.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:08 AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, IC Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi
İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Vakfı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

IC Vakfı'ndaki toplantıya Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Vakfı Yönetim Kurlu Başkanı Günseli Çeçen, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Dinçer katıldı. Toplantının akabinde Prof. Dr. Karabulut, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ile değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

IC Vakfı'nın AİÇÜ'ye verdiği desteğin kendileri için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vakıf üyeleri ile yaptıkları yıllık genel değerlendirme toplantısında 2019 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve 2020 yılında yönelik hedeflerin ele alındığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer'in seramik eserlerinden oluşan 'Seramik Sergisi'nin açılış törenine de katıldı. - AĞRI

İbrahim Çeçen, Rektör, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32   Dündar: "Balkanlar'da Gönül Köprüleri Kuruyoruz" - Haber
15:31   Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Haber
15:30   Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Haber
15:30   Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor - Haber
15:26   Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğdu - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:32:36