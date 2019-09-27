Haberler » Güncel » Haber

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

27.09.2019 08:50AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile birlikte Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret eden Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ikinci dönem öğrencilerini alan Tıp Fakültesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, Üniversite ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri arasında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakların karşılıklı birlikte kullanımına imkan sağlayan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği kapsamında Ağrı Devlet Hastanesinin ortak kullanımı üzerine bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.


fahrettin koca, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:27 Bakan selçuk: son verileri kamuoyu ile paylaşacağız
12:26 Astsubay adayları yemin etti
12:26 Avcılar'da 258 bina için ihbar yapıldı
12:26 Hasar nedeniyle incelenen maltepe halit armay anadolu lisesi havadan görüntülendi
12:25 Depremle yaşayan türkiye'de konut duyarlılığı hala yarı yarıya
12:25 Bursa alkol alırken üzerine 200 kiloluk tomruk düştü
12:25 Erzurum cezaevinde organik tarım