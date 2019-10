Aida, Radames'e aşkını 3 bin kişinin önünde haykıracak

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nden sonraki ilk temsilini, bu akşam 3 bin kişilik ATO Congresium Salonu'nda verecek.

DOB Genel Müdürü ve tenor Murat Karahan, genel prova öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aida'nın Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) bu sezon sergileyeceği en büyük projelerden biri olduğunu söyledi.

Kendisinin de Radames rolüne ses verdiği eserin, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde izleyici karşısına çıktığını belirten Karahan, Aida'nın Aspendos'ta büyük beğeniyle karşılandığını, 3 perdelik operayı izleyicilerin soluksuz izlediğini ve dakikalarca ayakta alkışladığını anlattı.

Karahan, Aida'nın Ankara'daki ilk gösteriminin bu akşam ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini ifade ederek, Ankara'daki gösteriye de ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.

Karahan, "3 bin biletin çok büyük kısmı tükendi. Bu da Ankaralı'nın bu esere ne kadar önem ve değer verdiğini gösteriyor. İlk temsilimize 11 büyükelçi katılıyor. Bu da işin bir diğer güzel tarafı. Yabancı misyon da bu temsile ilgi gösterdi." dedi.

Rejisinden, orkestrasına, solistlerinden dekoruna kadar Avrupa'da nadide örnekleri görülebilecek bir prodüksiyon hazırladıklarını vurgulayan Karahan, "Prodüksiyonu iyi yapıyorsanız 4'üncü perdesine kadar izlenir, hakkıyla yapmıyorsanız izleyici birinci perdede çıkar. Biz eserimize mutlak güveniyoruz, son perdeye kadar büyük ilgiyle izleneceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Orkestraya genç şef

Temsilde ADOB orkestrasını Can Okan'ın yöneteceğini bildiren Karahan, "Can, genç olmasına rağmen çok yetenekli. Müziği, orkestrayı, solisti koroyu çok iyi bilen ve herkes tarafından ivedilikle anında kabul edilen bir şef oldu. Bizim gururumuz, 3-5 sene sonra dünyanın çok önemli opera sahnelerinde temsil yönetecek ve biz onu gururla izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şef Okan ise ADOB orkestrasıyla ilk kez temsile çıktığını ve bundan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Opera dahisi besteci Verdi'nin başyapıtı diyebileceğimiz Aida, onun mükemmeliyeti yakaladığı, en haşmetli eserlerden biri. Müthiş solistlerle beraber çalışma onuruna eriştiğim için kendimi şanslı hissediyor ve heyecanla bu akşamı bekliyorum." diye konuştu.

Aida ile Radames'in imkansız aşkı

Aida operası, Mısır'ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alıyor.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, orkestrayı dönüşümlü olarak Şef Antonio Pirolli ve Şef Can Okan yönetecek.

Aida rolünde Feryal Türkoğlu, Nurdan Küçükekmekçi ve Burçin Savigne, Radames rolünde Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Koray Damcıoğlu, Amneris rolünde Ferda Yetişer, Ezgi Karakaya ve Hatice Zeliha Kökçek, Amonasro rolünde ise Eralp Kıyıcı ve Gürgan Gürgen dönüşümlü olarak sahneye çıkacak.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Giavanni Pirandello imzası taşıyor.

Koro şefliğini Giampaolo Vessella'nın, koreografisini Sergei Terechenko'nun yaptığı eserde, ADOB'un bale ve çocuk balesi sanatçıları da sahne alacak.

Aida'nın 5 Kasım'da gerçekleştirilecek bir sonraki temsili de ATO Congresium Salonu'nda olacak.

Kaynak: AA