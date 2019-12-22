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Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde en yüksek aidatı İstanbul'da sitede yaşayanlar ödüyor.

22.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:06
Yapılan araştırmalara göre, genelinde en yüksek aidatı 'da sitede yaşayanlar ödüyor. Buna göre mega kentte en yüksek aidat, metrekare başına 29 lira ile 'ta talep ediliyor. Ankara'da en yüksek aidat metrekare başına 17 lira ile 'da, İzmir'de 8,6 lirayla Bayraklı'da uygulanıyor. Bu fiyatlara göre 100 metrekarelik bir evde İstanbul Beşiktaş'ta 2.900 lira, Ankara Çankaya'da 1.700 lira, İzmir Bayraklı 'da 860 lira aidat ödeniyor. Araştırmalara göre İstanbul'da aidat ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Şile ve Arnavutköy.
(İHA)
Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor.

Beşiktaş, İstanbul, Çankaya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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