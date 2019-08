'Aidiyet' dünyayı dolaşıyor!

Dünya galasını Berlinale'de yapan ve yenilikçi sinema diliyle övülerek Fajr'dan MoMA'ya, uluslararası bir çok film festivali ve müze programında gösterilen "Aidiyet", şimdi de Kosova, Bosna-Hersek ve İngiltere'de seyirciyle buluşuyor. 25 yaşındaki Çevik'in ikinci filmi de olan "Aidiyet", Dokufest ve Open City festivallerinde jüri karşısına çıkarken, Avrupa'nın en başarılı film festivallerinden Saraybosna'da ise, geçtiğimiz yıl Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ile Onur Konuğu olduğu, yılın en iyi Balkan filmlerini bir araya getiren Focus bölümünde Türkiye sinemasını temsil edecek.

25 yaşındaki yönetmen ve sanatçı Burak Çevik'in ikinci filmi "Aidiyet"in uluslararası başarısı devam ediyor. Dünya galasını Şubat ayında 69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin Forum bölümünde yapan ve New Directors/New Films (ABD, New York), Fajr Film Festivali (İran, Tahran), Transilvania Film Festivali (Romanya, Cluj), Altın Kayısı Film Festivali (Ermenistan, Erivan) ve FIRST Uluslararası Film Festivali'nin (Çin, Xining) de olduğu bir çok uluslararası festival ve müze programında gösterilen "Aidiyet", yolculuğunu şimdi de Kosova, Bosna-Hersek ve İngiltere ile sürdürüyor.

BU YIL TÜRKİYE FOKUSU 'AİDİYET'

Kosova'nın Prizren şehrinde 2 Ağustos'ta başlayan ve yarın (10 Ağustos) sona erecek Dokufest Film Festivali'nde yarışan film, 16-23 Ağustos tarihlerinde de, Avrupa'nın en başarılı film festivallerinden Saraybosna Film Festivali'nde de gösterilecek. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşen ve bu yıl 20. yaşını kutlayacak festivalde Balkanlar galasını yapacak olan"Aidiyet", geçtiğimiz yıl Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ile Onur Konuğu olduğu, festivalin son bir yılda Balkanlar'da çekilmiş en başarılı filmlerden oluşan özel seçkisi Focus bölümünde Türkiye sinemasını temsil edecek.

AİDİYET EYLÜL'DE LONDRA'DA

"Aidiyet", 4-10 Eylül tarihlerinde ise Londralı seyirciyle buluşacak. Yaratıcı belgeselciler ve kurmaca dışı film yapımcıları için en önemli buluşma alanlarından biri sayılan Open City Festivali'nde gösterilecek olan "Aidiyet", festivalin ilk ya da ikinci filmini çekmiş, yılın en ilham verici yönetmenlerini buluşturduğu Emerging Filmmaker Yarışması'nda jüri karşısına çıkacak.

BİR YOL VE AŞK FİLMİ

Selman Nacar ve Burak Çevik'in yapımcılığında çekilen film; 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarına ve yönetmenin kişisel hafızasına dayanıyor. Suç filmi olduğu kadar bir yol ve aşk filmi olma özelliği de taşıyan ve The New York Times, Film Comment, The Film Stage, MUBI gibi yayınlarda övgü dolu yorumlarla karşılan "Aidiyet", Türkiye'de 2019 yılı sonunda gösterime girecek.

YENİLİKÇİ DİLİYLE ÖVÜLEN YÖNETMEN

Burak Çevik 1993'te dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi'nde okurken çekmeye başladığı kısa filmler bir çok festivaldegösterildi ve ödüller kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede başlayan film gösterme deneyimlerini Fol Sinema adlı film platformuna dönüştüren Çevik, 2016 yılında !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "Başka Haller" bölümünün, 2017 yılında ise İstanbul Film Festivali'nin "Işığın Peşinde" bölümünün küratörlüğünü yaptı. İlk uzun metraj filmi "Tuzdan Kaide" (2018), dünya galasını Berlin Film Festivali'nde yaptı ve festivalin Forum bölümünde yarıştı. Yenilikçi sinema diliyle büyük övgüler toplayan Çevik, ikinci filmi "Aidiyet" ile bir kez daha Berlin Film Festivali'nin Forum bölümüne kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. "Aidiyet" en son Mart ayında, dünyanın en önemli modern sanat müzesi sayılan MoMA ve 1969'dan beri bağımsız sinemanın en önemli destekçilerinden Film Society of Lincoln Center'ın ortaklaşa düzenlediği 48. New Directors/New Films'de Amerika prömiyerini yaptı.