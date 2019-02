'Aidiyet' New York'ta!

Burak Çevik'in yönettiği ve dünya prömiyerini yaptığı Berlinale'de ayakta alkışlanan "Aidiyet", şimdi de Amerika'ya gidiyor ve sinemanın geleceğini biçimlendiren yönetmenlerin davet edildiği New Directors/New Films seçkisinde New Yorklu sinemaseverlerle buluşuyor. Modern sanat müzesi MoMA ve Film Society of Lincoln Center'ın ortaklığında düzenlenen ve yarım asırlık tarihi boyunca bugünün bir çok usta sinemacısına keşif alanı sağlayan New Directors/New Films, 27 Mart-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve "Aidiyet", dünyanın dört bir yanından sadece 24 uzun metraj filmin davet edildiği festivalde, Türkiye sinemasını temsil edecek.

New Directors/New Films, yarım asırlık tarihi boyunca, Pedro Almodovar, Chantal Akerman, Yorgos Lantimos, Christopher Nolan, Shirin Neshat gibi bugünün usta isimlerinin ilk ya da ikinci filmlerinin Amerika galalarına evsahipliği yapmasıyla tanınıyor ve sanat formunu yeniden şekillendiren filmleri bir araya getiren seçkisiyle, genç sinemacılar için en önemli keşif alanlarından biri sayılıyor.

Kaynak: Bültenler