Aigai Antik Kenti'nin Agora Kazısı İçin Destek Aranıyor

16 Kasım 2018 Cuma 09:58



16 Kasım 2018 Cuma 09:58

Aigai Antik Kenti'nin agora kazısı için destek aranıyorMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2200 yıllık Aigai Antik Kenti'nde, çarşı merkezi olarak bilinen 'Agora' binasındaki dükkanların gün yüzüne çıkabilmesi için 2019 kazı sezonunda sponsor desteği aranıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde, Tarihi Aigai Antik Kenti'nde yürütülen 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kentin yerleştiği tepenin yamacında bulunan Agora'nın 3 katlı, önlü- arkalı 4 odaya sahip olduğu belirtildi. MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aiagi Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve kazı ekibi, antik kentteki Agora binasında bu yıl yaptıkları çalışmaları gelecek sezon da sürdürmek istiyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verdiği desteğin yanı sıra sponsor arayışı içerisine de girildiği kaydedildi. Ana hedeflerinden birinin Agora binasındaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapmak olduğunu belirten Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Bina 2200 yaşında. Bu yaşta olmasına rağmen, korunma durumu gayet iyi. Binanın bir özelliği daha var. Duvarlarda çok özel bir yapım tekniği var. Yani burada herhangi bir bağlayıcı harç, kurşun ya da demir kenet kullanılmamış. Özel bir örgü tekniğiyle örülmüş ve 15 metre yüksekliğinde bir bina ortaya çıkarılmış. Bizim buradaki izin çalışmalarımız tabii ki Kültür Bakanlığı'nca veriliyor. Kültür Bakanlığı'nın destekleri de söz konusu. Bununla birlikte burada yapılacak çalışma oldukça maliyetli bir çalışma olacak. Bu açıdan ciddi anlamda bir sponsor arayışı içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim dedi.