Aihm, Demirtaş'ın Serbest Bırakılmasına Karar Verdi (2)

20 Kasım 2018 Salı 16:58



20 Kasım 2018 Salı 16:58

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN DİLEKÇE VERDİAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bugün görülen davada HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbes bırakılması yönünde aldığı karardan sonra, Demirtaş'ın 8 avukatının imzasıyla Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne, tahliye dilekçesi verildi.HDP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama ile yayınlanan ve avukatlar Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş Gökalp, Reyhan Yalçındağ, Ramazan Demir, Sertaç Buluttekin, Murat Arksak, Aydın Erdoğan imzalı tahliye dilekçesinde, "Müvekkil, 04.11.2016 tarihinde tutuklanmış, tutuklu olarak yargılandığı dosyası Mahkemenizde halen derdesttir. Müvekkilin tutukluluğunun hukuki temellerinin olmadığı, özgürlük ve güvenlik hakkının siyasi saik ve motivasyonlarla; İfade özgürlüğünün ve serbest seçim hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz başvuru, bugün itibariyle karara bağlanmıştır. AİHM, mezkur karar ile; Serbest Seçim Hakkı Yönünden; Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden görevinin sona erdiği 24 Haziran 2018 tarihine kadar geçen bir yıl yedi ay ve 20 günlük sürede bir milletvekili ve muhalefet partisi eş genel başkanı olarak siyasi faaliyetlerini ve meclis çalışmalarını yerine getirmesinin imkansız kılındığını, bu nedenle Sözleşme'ye Ek 1 Numaralı Protokol'ün 3. Maddesinde düzenlenen serbest seçim hakkının ihlal edildiğine, Mahkeme ayrıca, Demirtaş'ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını meşrulaştıracak bir gerekçe de ortaya konamadığını vurgulamıştır. Bu nedenle, Demirtaş'ın 23 ay boyunca tutuklu kalmasını sağlayacak yeterli gerekçe sunulmadığı için, Sözleşme'nin 5. Maddesinin 3. Fıkrasının ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığına karar vererek, Türkiye'ye karşı bir davada ilk kez, Sözleşme'nin 18'inci Maddesinin ihlal edildiğine karar verdi" denildi.Referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın, gerekçe gösterilmeden tutuk halinin devamına karar verildiği ifade edilen dilekçede şu görüşlere yer verildi:"Türkiye'nin de yargı yetkisini kabul ettiği uluslararası bir yargı mercii tarafından, müvekkilin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş olması, bu ihlalin arkasındaki saik ve motivasyonun 'siyasi nitelikte' olduğuna vurgu yapmak suretiyle Sözleşme'nin 18. maddesinin de ihlal edildiğinin tespit edilmiş olması ve Sözleşme'nin 46'ıncı maddesindeki yükümlülüğe atıf yaparak bu ihlallerin gideriminin sağlanması kapsamında müvekkilin derhal serbest bırakılması gerekliliğine karar verilmiş olması nedeniyle; Mahkemenizin derhal tahliye kararı vererek bu ihlallere son vermesini saygılarımızla talep ederiz."AİHM, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar vererek, Türkiye'nin Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat ve yargılama masraf ile harcamalar için de 15 bin euro olmak üzere toplam 25 bin euro ödemesine hükmetti.