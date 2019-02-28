AİHM'den Fransa'ya Göçmen Çocuk Cezası

Kaynak: AA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'yı, Calais kentindeki göçmen kampında tek başına kalan 12 yaşındaki Afgan kökenli Jamil Khan'ı koruyamadığı için 15 bin avro cezaya çarptırdı.Kararın sadece Jamil Khan için geçerli olduğu belirtilirken, Fransa "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi" yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlandı.Fransa'nın Calais kentindeki "Jungle" adlı göçmen kampında 6 ay tek başına kalan Khan için bir grup avukat dava açmıştı.Davacılar, Fransız hükümetinin, Khan'ı korumak ve bakımını sağlamak için gerekli tedbirleri almadığını savunmuştu.Khan 2016'da Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye kaçmıştı.Fransa, Manş Denizi kıyısındaki "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin derme çatma baraka ve çadırlarda yaşadığı yasa dışı kampı 2016'da dağıtmıştı.