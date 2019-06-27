27.06.2019 18:38
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AİHM'den 'Süryanice soyadı' kullanımı kararı

AİHM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'Süryanice soyadı' davası ile ilgili Nuri Aktaş'ın başvurusunu karara bağladı. AİHM Türkiye'yi Nuri Aktaş'a toplam 4890 Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'Süryanice soyadı' davası ile ilgili Nuri Aktaş'ın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme "Aile hayatına saygı hakkının" ihlaline karar verdi. AİHM Türkiye'yi Nuri Aktaş'a toplam 4890 Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Midyat'ın Yemişli köyü nüfusuna kayıtlı olan ve aynı zamanda İsviçre vatandaşlığı bulunan Nuri Aktaş 'Amno' sözcüğünü İsviçre'de olduğu gibi 'Aktaş' soyismi yerine kullanmak istedi. Nuri Aktaş Türkiye'deki nüfus kayıtlarında soyismini değiştirmek için 2005 yılında Midyat Asliye Hukuk Mahkemesin'de dava açtı.
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Kaynak: Euronews.com
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