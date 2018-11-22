AİHM'in Demirtaş Kararı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:05



22 Kasım 2018 Perşembe 12:05

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın verdiği talimatlarla sokakları kan gölüne çevirenler Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca şehit etmiştir. Yasin Börü ve arkadaşlarının gencecik yaşta hayatlarına son verilirken, yaşama hakları elinden alınırken AİHM üyeleri neredeydi?" dedi.Sözen, yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararını kınadıklarını belirtti.Kararın siyasi bir karar olduğunu belirten Sözen, bu durumun 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın talimatları ile şehit edilenlerin yakınlarını üzdüğünü ve incittiğini bildirdi.AİHM'in bir kez daha tarafsızlığını yitirdiğini aktaran Sözen, davanın tarafları terör örgütlerine destek veren irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunda AİHM'in genelde bu tür başvurularda Türkiye aleyhine kararlar verdiğine dikkati çekti.Sözen, şöyle devam etti:"Bu da gösteriyor ki AİHM terör örgütlerine çanak tutmaktadır. Terör seçiciliği yapmaktadır. İnsanın en doğal hakkı yaşam hakkıdır. 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın verdiği talimatlarla sokakları kan gölüne çevirenler Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca şehit etmiştir. Yasin Börü ve arkadaşlarının gencecik yaşta hayatlarına son verilirken, yaşama hakları elinden alınırken AİHM üyeleri neredeydi? Türkiye'de PKK terör örgütü on binlerce insanımızı şehit ederken AİHM'nin PKK üyeleri aleyhine bir karar verdiğini gören olmuş mu? Doğu Güneydoğu'da PKK tarafından yıllarca masum çocuklar, kundaktaki isimsiz bebekler, kadınlar, yaşlılar katledilirken AİHM neredeydi? AİHM bu masum insanların aileleri lehine bir tek karar verdi mi? AİHM bu kararı ile hukuku katletmiştir."Yaşam hakkının ihlal edildiği yerde diğer haklardan bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Sözen, şunları dile getirdi:"Bu karara imza atan AİHM kendinde içişlerimize karışma küstahlığını göstererek ülkemizdeki siyaseti dizayn etme amacını gütmektedir. Ülke olarak bu tür kararlara itibar edilmemeli ve asla uygulamaya konulmamalıdır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız dik bir duruş göstererek karara tepki göstermiş, kararı tanımadıklarını beyan etmiş ve şehit ailelerimize net bir şekilde sahip çıkmıştır. Bu dik duruşundan dolayı ve şehit ailelerimize sahip çıkmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."Sözen, Türkiye'nin gerekirse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilerek AİHM'in kararının kabul etmemesini isteyerek, "Bu bağlamda ülkemizde faaliyet gösteren bütün Şehit Aileleri, Gazileri Derneklerini Yasin Börü ve arkadaşlarının ailelerine sahip çıkmaya ve bu karara tepki göstermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.