AİHM, Moldava'dan sınır dışı edilen öğretmenlerin yaptığı başvuruda insan hakları ihlaline hükmetti

Kaynak: Euronews.com

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldava'da "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınıp bu ülke gizli servisiyle MİT'in katıldığı ortak operasyonla Türkiye'ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruda insan hakları yapıldığına hükmetti.AİHM, başvuruyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvenlik ve özgürlük hakkıyla ilgili 5. maddesinini 1. fıkrasının ve aile ve ve özel yaşamla ilgili 8 maddenin Moldova tarafından ihlal edildiği kararını verirken, adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin 1 fıkrasının ihlal edildiği yolundaki şikayeti kabul edilemez buldu.