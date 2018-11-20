AİHM'nin Serbest Kalma Kararı Verdiği Selahattin Demirtaş Twitter'da Mesajlar Yayınladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasına karar verdi. Edirne F T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Pazartesi günleri saat 19.00'da Twitter'dan mesaj paylaşma seanslarına devam etti.

"Yeryüzündeki dillerin her biri ayrı ayrı güzeldir, kıymetlidir. Yasaklı diller veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri sahiplenmek ve geliştirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, Diyarbakır'da düzenlenen Kürt Dili Çalıştayını önemli ve değerli buluyorum. Çalıştaydan çıkan sonuçların büyük bir ciddiyetle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi için herkesin etkin bir çaba içerisinde olması gerektiğine inanıyorum."

"Diller üzerindeki anlamsız, akıl almaz ve incitici yasakların mutlaka kaldırılması gerekir. Herkesin de anadiline çok daha fazla sahip çıkması gereken bir dönemi yaşıyoruz."

"Egemen dillerin iletişim, bilişim ve teknoloji imkanlarıyla gündelik yaşamımızı her geçen gün daha fazla kuşatması ve Türkiye'de Kürtçeyi dışlayan eğitim sistemi, Kürtçe dil kaybını arttırmıştır. Bu durumun, büyük bir ciddiyetle gündemde tutulmasında fayda vardır."

"İngilizce öğrenmek için İngiliz olmak, Türkçe öğrenmek için Türk olmak gerekmiyor. Kürtçe öğrenmeniz için de Kürt olmanız gerekmiyor. Her biri için insan olmak yetiyor."

"Kürtçe öğrenmeyi, sadece anadilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum. Birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. O halde hem birbirimizin diline saygı duyalım hem de öğrenelim. Bu bizi birlikte olmaktan etmez; aksine güzelleştirir, güçlendirir."