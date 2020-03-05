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AİHM, Platini'nin futboldan men cezasına yaptığı itirazı reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.

05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:56AİHM, Platini'nin futboldan men cezasına yaptığı itirazı reddetti
İnsan Hakları Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski Avrupa Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, eski Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 1 milyon 800 bin euro) alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasında insan haklarını ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.
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Michel Platini, Avrupa, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

5.03.2020 17:14:41