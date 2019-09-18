AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Halkların Demokrasi Partisi eski eş Genel Başkanı Selahhattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görmeye başladı. Türkiye Hükümeti ve Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının dinlendiği duruşma kamuya açık yapıldı. Büyük Daire, kararını önümüzdeki aylarda açıklayacak.

AİHM'den yapılan açıklamada, Yunanlı hakim Linos-Alexandre Sicilianos'un başkanlık ettiği Büyük Daire'de, aralarında Türk hakim Saadet Yüksel'in de bulunduğu 17 hakim görev alıyor.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

Türk Hükümetini Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Genel Müdürü Hacı Ali Açıkgül, Adalet bakanlığı hakim ve raportörleri Mehmet Ali Tuncel ve Betül Nas Gülol ile, danışman temsilciler İbrahim Hakkı Beyazıt, Abdulhaluk Kurnaz ve Stefan Talmon temsil ediyor.

DEMİRTAŞ'I 7 AVUKAT SAVUNUYOR

Demirtaş'ı ise, Kerem Altıparmak, Benan Molu ve Başak Demir'in de bulunduğu 7 avukattan oluşan bir grup hukukçu savunuyor.

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiserliği Bürosu, Article 19, Human Rigths Watch ise, üçüncü taraf olarak duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMAYA EŞİ BAŞAK DEMİRTAŞ VE SEZAİ TEMELLİ DE KATILDI

Duruşmaya Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı.

Demirtaş'ın avukatları savunmasında, Türkiye'de muhalefetin yargı aracılığıyla susturulmaya çalışıldığını, ve Demirtaş'ın bu nedenle yıllardır cezaevinde tutulduğunu iddia ederek, lideri olduğu HDP'nin Haziran 2015 seçimlerinde seçim barajını aşmayı başardığı için bugün Demirtaş'ın tutuklu olduğunu dile getirdiler.

TUTUKLAMANIN SİYASİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasının hemen ardından Demirtaş hakkında 6 ayrı dava açıldığını söyleyen avukatlar, tutuklamanın siyasi olduğunu, Demirtaş'ın siyasi başarısından dolayı cezaevine konulduğunu öne sürdüler.

Başak Demirtaş, Sezai Temelli

DAVA SÜRECİ

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da terör suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konmuş, Türkiye'deki dava süreci sonunda, Anayasa Mahkemesi, 21 Aralık 2017'de Demirtaş'ın tutuklanmasında bir hak ihlali yapılmadığı hükmünü vermişti.

Türkiye'deki yargı sürecinin sona ermesinin ardından Demirtaş'ın avukatları davayı AİHM'e taşımış, AİHM, 20 Kasım 2018'de "Demirtaş'ın tutuklanmasında hak ihlali olduğuna, bir an evvel serbest bırakalarak tutuksuz yargılanmasına" karar vermişti.

Bu karara hem Türkiye hükümeti, hem de Demirtaş'ın avukatları itiraz edince, AİHM prosedürü gereği davanın büyük dairede görülmesi kararlaştırılmıştı. Büyük Daire, tarafları dinlediği duruşmanın ardından dosya incelemesine geçecek ve önümüzdeki dönemde konuya ilişkin kararını açıklayacak.