Aila'da Dopdolu Hafta Sonu Keyfi

Hafta sonu da eğlencenin kalbi olan Aila, ünlü isimleri ağırladı.
Aila'nın Eğlence Direktörü Kemal Üşenmez, önceki gece doğum gününe özel dostlarını Aila'da misafir etti. Konuklar 90'ların sevilen şarkılarıyla eğlenerek keyifli bir akşam geçirdi.
Gecenin sürprizi olarak gelen konsept kıyafetli dansçılar misafirleri eğlendirerek unutulmaz bir akşam yaşattı. Sabahın ilk saatlerinde Kemal Üşenmez'in "Big Boss" temalı doğum günü pastası kesildi. Kemal Üşenmez'i özel gününde yalnız bırakmayan ünlü dostları arasında Özlem Yıldız, Serhan Sokulgan, Esra Uslu, İmren Öztürk, Ali Yıldırım gibi isimler vardı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:33