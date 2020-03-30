Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Arasında filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Aile Arasında filmi hakkında Aile Arasında konusu, Aile Arasında özeti ve Aile Arasında oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Aile Arasında filminin detayları…

30.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:51
Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti!

Aile Arasında filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN ÖZETİ

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Gülse Birsel, Şevket Çoruh

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (125 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma

Senaryo: Gülse Birsel

Etiketler: Gülse Birsel, Solmaz, Gündem, Güncel

İlgili Haberler

Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları ve Bebek Geliyorum Demez özeti!Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları ve Bebek Geliyorum Demez özeti!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

16:06: Aile Bakanlığı desteği ne zaman ödenecek? Koronavirüs desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Bin tl ihtiyaç desteği ödeme tarihleri nedir? - Haberler 15:55: Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları ve Bebek Geliyorum Demez özeti! - Haberler 15:55: Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları ve Aile Arasında özeti! - Haberler 15:30: AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF Açıköğretim sınavı online mı uygulanacak? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi? - Haberler 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:44: Habermetre, 23-30 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! - Haberler 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber 08:33: Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler