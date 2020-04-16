Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan Gamze Pala’nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız

Rize 'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından saat 22.00 sularında çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı.

BOĞAZINI KESTİ

Konuşmak istediği Gamze Pala'dan olumsuz yanıt alan Dalançıkar, kadına isabet eden kurşunun kadını öldürmediğini fark edince bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay sonrası öğretmenevi bir süreliğine kapatıldı.

BAKAN'DAN İLK YORUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Selçuk, şunları yazdı: "Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."