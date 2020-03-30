Aile Bakanlığı desteği ne zaman ödenecek? Koronavirüs desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Bin tl ihtiyaç desteği ödeme tarihleri nedir?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi ailelere koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaçlarının giderilmesi için bin TL maddi destek sağlanacağını açıklamıştı. 1.000 TL ihtiyaç desteği ne zaman ve hangi tarihlerde ödenecek detayları belli oldu.

1.000'ER LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemesi 1 Nisan'da başlayacak.