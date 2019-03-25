Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İHA

Aile boyu tehlikeli yolculuk kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te, biri bebek 4 çocuğu ve eşini bindirdiği motosikletle yolculuk yapan kişi kendi canını ve ailesinin canını hiçe saydı. Gaziantep'in işlek caddesinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını hiçe saydı. Kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atan motosiklet cep telefonu ile görüntülendi. Kazaya davetiye çıkaran motosiklette, sürücünün hemen önünde 2 çocuğu otururken, arkasında ise bir çocuğu ve kucağında bebek bulunan karısı yer aldı.Görüntülerde ailenin kasksız olduğu da görüldü.