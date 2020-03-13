Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi - Ekonomi

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde aile bütçesine katkı sağlayan İŞKUR destekli dikiş nakış kurslarına, ilçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

13.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:59
Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi
Kütahya 'nın Şaphane ilçesinde aile bütçesine katkı sağlayan İŞKUR destekli dikiş nakış kurslarına, ilçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamda, "Makine zigzak Nakışları, Bindallı Üç Etek ve Sade Dikiş kurslarımız yoğun katılımla devam ediyor. Bayan kursiyerlerimiz, bu 3 kursumuzu bitirip meslek sahibi olmayı hedefliyor ve İŞKUR desteği ile yevmiyelerini alarak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Bizler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaklaşık 50 bayan kardeşimize kurs veriyoruz. Çalışmalarımız usta öğreticilerimizin üstün gayretleriyle başarıyla devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Şaphane, İŞKUR, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Ekonomi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Ekonomi
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Diyanet, Ekonomi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Ekonomi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Ekonomi
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü Ekonomi
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü