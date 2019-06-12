Aile büyüklerinin teknolojiyle ilgili sorunları gençleri bezdiriyor

Teknoloji, yaşam tarzımızı değiştirdi. Bu değişimin bedeli ise yalnızca maddi değil. Kasperksy tarafından yapılan yeni bir anket, 55 yaş üzerindeki kişilerin üçte birinden fazlasının (%35) çocuklarından destek almadan günlük teknolojik sorunlarla başa çıkamadığını gösterdi. Bu durum, yetişkinlerin her türlü teknik destek için ailedeki gençlere başvurmasına yol açıyor. "İnterneti düzeltebilir misin?", "Buluta nasıl dosya yükleyebilirim?" veya "İnternet bankacılığı uygulamam güvenli mi?" gibi soruların tümü gençlere yöneltiliyor.

Ev satın almaya çalışan, çocuk yetiştirmek ve kariyerinde ilerlemekle uğraşan gençler, teknoloji hakkında pek fazla bilgi sahibi olmayan aile üyelerinin teknik destek taleplerinin altında ezilebiliyor. 1980-2000 yılları arasında doğanların yarısından fazlası (%55), yaşı büyük akrabalarına teknik destek vermek zorunda olduğunu hissediyor. Bu grubun dörtte biri ise (%25) yardım isteyeceğini düşündüğü akrabalarından özellikle kaçındığını dile getiriyor.

55 yaş üzeri kişilerin yarısı (%52), teknoloji hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadıklarını kabul ederken, %41'i ise teknik destek almak için çocuklarını veya ailedeki gençleri aradığını belirtiyor. Bu yaş grubundakilerin %18'i şirketler yerine çocuklarının verdiği teknik desteği tercih ediyor. %15'lik bir bölüm de ailedeki gençlerden yardım almak için para veya hediye verdiğini söylüyor.

Kaspersky'nin Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yönetici Alexander Moiseev, "Herkes teknolojiyle büyümedi. Yaşı ilerlemiş kişilerin bu konuda, teknolojiyle büyümüş gençler kadar rahat olması mümkün değil. Ancak teknolojinin getirdiği fırsatlardan herkesin yararlanmasını arzu ediyoruz. Doğru bilginin herkese yardımcı olacağına inanıyoruz. Doğru bilgiye sahip kullanıcılar, yaşları ne olursa olsun internette güvenle dolaşabilir ve gelecekte karşılaşacaklarına hazır hale gelebilir." dedi.

Teknik destek için gençlere çok fazla bel bağlamak aile ilişkilerini ve hatta hediye alma alışkanlıklarını bile etkileyebiliyor. Gençlerin yaklaşık üçte biri (%30) yaşı büyük aile üyelerine teknolojik hediyeler almaktan kaçınıyor çünkü cihazları kendilerinin kurmak zorunda kalacağını biliyorlar.

Psikiyatrist Kathleen Saxton, "Arabalarımızda, ofislerde ve sosyal çevremizde teknolojinin yeri giderek artıyor. Bu da her nesilden insanı sürekli yeni şeyler öğrenmeye mecbur bırakıyor. Hayatlarının ikinci baharını yaşayanlar için bu değişim fazla gelebiliyor. Kandırılmaktan veya hedef alınmaktan korkuyorlar. Onların imdadına ise genellikle gençler yetişiyor. Doğru bilgiye sahip olarak varoluşsal krizlerimizi bir yana itip içimizdeki Bill Gates'i ortaya çıkarabiliriz." diyerek durumu açıklıyor.

Kaynak: Bültenler