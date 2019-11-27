Haberler » Güncel » Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bursa'da - Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bursa'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da ziyaretlerde bulundu.

27.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:25Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bursa'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , 'da ziyaretlerde bulundu.
Bakan Selçuk, merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'ni geldi.
Daha sonra Merinos Parkı içinde Bursa Çölyakla Yaşam Derneği tarafından işletilen "Glutensiz Yerim Kafe ve Restoran"ı gezen Selçuk, burada işletme hakkında bilgi aldı.
Ardından Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, fabrikanın üretim bölümünü gezdi ve burada çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Bakan Selçuk, son olarak Yıldırım İstihdam Merkezi ziyaretinde de çalışanla bir araya geldi.


Ziya Selçuk, Selçuk, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:47 Balkondan düşerek ölen Siwar'ın boğazında morluklar olduğu belirlendi
19:47 - Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem
19:45 Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
19:45 Traktörün altında kaldı
19:42 Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
18:41 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:00 İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı
17:03 Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 19:50:38