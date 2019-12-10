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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, birçok ülkeyi yıkabilecek saldırılara rağmen ilerlemenin ve bölgede hala önemli bir aktör olmanın ancak Türk milletine nasip olabileceğini söyledi.

10.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:02Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, birçok ülkeyi yıkabilecek saldırılara rağmen ilerlemenin ve bölgede hala önemli bir aktör olmanın ancak Türk milletine nasip olabileceğini söyledi.
Ergezen, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülke olarak çok zor günlerden geçildiğine işaret etti.
Gezi olayları ile başlayan süreçte 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un yaşandığını belirten Ergezen, "İçimizdeki birliğimizi muhafaza ettik. Tarihten getirdiğimiz ruhla mücadele ettik. Bu saldırılar sonucunda ilerlememizin hız kesmeden devam etmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Süreçte yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı anlayış beklediklerini dile getiren Ergezen, "Özellikle Toplum Yararına Program konusunda. Ama düzelecek, ilerleyecek, istihdam artacak ve güçlenecek. Birçok ülkeyi yıkabilecek saldırılara rağmen bu ilerleyiş, hala bu gücü koruma ve bölgede hala önemli bir aktör olma ancak Türk milletine nasip olurdu." dedi.
AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de Ergezen'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ayşe Ergezen, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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