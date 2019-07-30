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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

30.07.2019 18:41
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.

Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.


Selçuk, Politika, Ekonomi

Kaynak: AA

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