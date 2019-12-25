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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yarın yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan dördüncü toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. Bu toplantıda bir karar çıkacak ve 2020 yılı için asgari ücret belli olacak.

25.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak.

Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirmişti. İkinci toplantı 10 Aralık'ta işçi temsilcisi olan Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, üçüncü toplantı da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapıldı. Son toplantı ise yarın saat 14.00'te Bakanlık'ta gerçekleştirilecek.

SENDİKALAR NE İSTİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Yetkili sendika Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile birlikte 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre sendikalar, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep etti. Yapılan ortak açıklamada, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denildi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yarın yapılacak

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