Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Koruyucu Aile Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Şu anda 15 ilimizi 'koruyucu aile dostu' şehrimiz olarak ilan ettik. Bu 15 ilimizde koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız, kuruluşlarımızdaki çocuk sayısından fazla. 15 il dışındaki diğer illerimizde de bu çalışmanın devam etmesini arzuluyoruz." dedi.Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.Bakanlıkça gerçekleştirilen Koruyucu Aile Çalıştayı'nın sonuçları için düzenlenen bu organizasyondan dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Selçuk, devletin, toplumun her kesimini aileyi ve bireyi koruyup gözetmekle yükümlü olması anlamına gelen "sosyal devlet" ilkesini kalpten benimsediklerini vurguladı.Sosyal korumayı, sosyal kalkınmayı sağlama misyonu taşıdıklarını belirten Selçuk, sosyal korumanın "sosyal hizmetler", "sosyal yardımlar" ve "sosyal güvenlik" olmak üzere üç sacayağının bulunduğunu anlattı."Sosyal devlet ilkesi artık gözle görülen bir gerçek haline geldi"Bakan Selçuk, "Son 18 yılda, AK Parti iktidarları döneminde ise sosyal devlet ilkesi sahada hissedilen, gözle görülen bir gerçek haline geldi. Bu dönemde ailelerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, yoksullarımıza, toplumun özel politika gerektiren tüm kesimlerine dokunmak için büyük çabalar sarf ettik, reform niteliğinde değişim ve dönüşümler gerçekleştirdik." dedi.Bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti varsa kimse sahipsiz değildir.", "Ulaşamadığımız, el uzatamadığımız kimse kalmayacak.", "Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi olacağız." ilkelerini düstur edindiklerini söyleyen Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilk defa bu dönemde Cumhuriyet, gerçek anlamda kimsesizlerin kimsesi oldu." diye konuştu."Her çocuğumuzun bir ailesi olması için uğraşıyoruz"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal politikaları aile odaklı olarak temellendirdiklerine işaret ederek bireylerin, ailelerin daha mutlu olması amacını taşıdıklarını belirtti.Güvenli bir gelecek inşa etmek için sağlıklı nesiller yetiştirmenin, aile kurumunu güçlendirmenin önemine dikkati çeken Selçuk, aile kurumunun medeniyetin, kadim değerlerin hem kurucu hem taşıyıcı unsuru olduğunu vurguladı.Her türlü istismara ve şiddete karşı çocuklar için koruyucu tedbirler almanın temel görevlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Selçuk, çocuklara sahip çıkmak, vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi."Türkiye'deki tüm çocukları değerli birer emanet olarak görüyor ve her çocuğumuzun bir ailesi olması için uğraşıyoruz. Biz bütün çalışmalarımızda çocukları kurum bakımına almayı aslında en son çare olarak görüyoruz." diyen Selçuk, AK Parti iktidarları döneminde kurum bakımında büyük bir dönüşüm sağlandığını, koğuş tipi yurtlara son verildiğini ama yine de çocukların için ilk önceliğin aile yanı olduğunu vurguladı.SED ile 128 bin çocuk ailesi yanında destekleniyorBakan Selçuk, bu kapsamda ekonomik nedenlerden dolayı güçlük yaşayan ailelere Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinin verildiğine işaret ederek, "Şu anda öz aileleri yanında bakımları sağlanan, maddi olarak desteklediğimiz 128 bin çocuğumuz bulunmakta." bilgisini paylaştı.Koruyucu aile modeliyle de öz ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocuklara ihtiyaç duyduğu aile sıcaklığının sağlandığına dikkati çeken Selçuk, "Önümüzdeki dönemde istiyoruz ki her ilde koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız, kuruluşlarımızdaki çocuk sayısını geçsin. Şu anda 15 ilimizi 'koruyucu aile dostu' şehrimiz olarak ilan ettik. Bu 15 ilimizde koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız, kuruluşlarımızdaki çocuk sayısından fazla. 15 il dışındaki diğer illerimizde de bu çalışmanın devam etmesini arzuluyoruz." dedi.2019'da 1563 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildiKoruyucu ailenin ilk uygulama örneklerinin 1961'de başladığını, bu modeldeki asıl dönüşümün Emine Erdoğan'ın himayesinde 19 Aralık 2012 tarihinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile sağlandığını dile getiren Selçuk, "Gönül Elçileri Projesiyle beraber koruyucu aile sayımızın günbegün arttığına şahit oluyoruz. Bu proje artık çok büyük, Türkiye'yi de aşan bir iyilik hareketi olmaya da dönüştü." ifadelerini kullandı."2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı sadece 515 iken ocak ayı itibarıyla 7 bin 280 çocuğumuz ne mutlu ki koruyucu ailelerimizin yanında." diyen Bakan Selçuk, sadece 2019'da Türkiye genelinde 1563 çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirildiğine dikkati çekti.Bu oranın ortalama her hafta 30 ve her ay toplamda 130 çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi anlamına geldiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:"Böylece kurum ve kuruluşlardaki çocuk sayımızı 13 bin bandında tutabiliyoruz. Hem Sosyal Ekonomik Destek hem koruyucu aile modelimizle kuruluş bakımındaki aile ortamını hissedemeyen çocuklarımızın sayısını azaltmak da istiyoruz. Aksi takdirde SED, koruyucu aile modellerimiz gibi uygulamalarımız olmasaydı bugün kuruluş bakımındaki çocuk sayımız 13 binleri değil, 100 binleri aşan rakamları konuşuyor olacaktık. 100 bini aşan rakamlardaki çocuklarımıza aile ortamını sunamamış olacaktık. Nitekim çoğu gelişmiş ülkelerde bu rakam bu seviyelerde.""Ailenin yerini tutacak hiçbir model yok"Bakan Selçuk, il müdürlüklerinde kurulan 0-6 yaş komisyonları ile bu yaş grubundaki çocukların öncelikle koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesini önemsediklerini, ayrıca geçen yıl "iller arası koruyucu aile çocuk eşleştirmesi" uygulamasını yürürlüğe soktuklarını söyledi.2019'da iller arası eşleştirme yoluyla 205 çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirdiklerini belirten Selçuk, maddi ve manevi olarak koruyucu ailelerin yanında olduklarını ifade etti. Selçuk, şunları kaydetti:"Ailenin yerini tutacak hiçbir model yok. Dolayısıyla koruyucu aile modelimiz bu anlamda sunabildiğimiz en iyi modellerden bir tanesi. Sizlerin de katkılarıyla beraber kuruluş bakımındaki çocuklarımızın sayısını daha da aşağı çekeceğiz. Ben buradan diğer illerimize bir kez daha seslenmek ve Sayın Hanımefendinin de liderliğinde bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin koruyucu aile sistemini tüm illerimizde yaygınlaştıralım. Gelin, tüm illerimizde koruyucu aile sayımız, kuruluş bakımındaki çocuk sayımızı geçsin. Koruyucu aile sistemini güçlendirelim."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, anne şefkatiyle ve koruyucu aile konusunda verdiği destekten ötürü Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "İnanıyorum ki koruyucu aile konusunda daha büyük bir ivme sağlayacağız ve hep beraber diyeceğiz ki bu çocuklar hepimizin, bizim çocuklarımız, devletimizin çocukları." diye konuştu.Koruyucu Aile Programı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, koruyucu aile modeline ilişkin bir sunum yaptı. Koruyucu ailelik konusunda video gösteriminin yapıldığı programda, "Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı" sonuç bildirgesi de okundu.Program, katılımcıların sorularıyla devam etti.