Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik.
17.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk : "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik."
Kaynak: AA
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