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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik.

17.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk : "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

Etiketler : Selçuk, Güncel

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