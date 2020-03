Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde, bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler sağlayacaklarını bildirdi.Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.Yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde bakanlık olarak hayata geçirdikleri tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Hep birlikte bu güçlüğün üstesinden gelineceği temennisinde bulunan Selçuk, Çin'de ortayan çıkan ve küresel ölçeğe ulaşan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun verdiği tavsiyeler ışığında kuruluşlarda gerekli önlem ve tedbirleri almaya başladıklarını söyledi.Türkiye çapında bakanlığa bağlı engelli merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ve kadın konukevleri olduğuna işaret eden Selçuk, "Bütün bu kuruluşlarımızda hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına, yani Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen 14 kurala harfiyen uymaya devam etmekteyiz. Bu süreçte biz ilk andan itibaren bütün kuruluşlarımıza bu gerekli önlemleri alması konusunda talimatlarımızı hem şifahi hem yazılı olarak ilettik." diye konuştu."Huzurevlerimizde periyodik sağlık taramaları yapılıyor"Bakan Selçuk, özellikle huzurevlerinin risk grubunda yer aldığına dikkati çekerek, "Biz ilk andan itibaren bakanlığımızda eylem takip grubunu kurduk. Şu anda bütün huzurevlerimizde periyodik olarak ateş ölçümleri, sağlık taramaları yapılıyor. Aynı zamanda günlük periyotlar halinde bize bütün önlemlerin nasıl takip edildiğine dair il müdürlerimiz de haber veriyorlar. Türkiye çapında bizim 153'ü devletimize ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz bulunmakta, biz her birisini günlük olarak kontrol etmekteyiz." dedi.Buralarda karşılaştıkları bir yüksek ateş durumunda Sağlık Bakanlığı ve sağlık il müdürlüklerine bildirdiklerini anlatan Selçuk, gerektiği zaman bütün kuruluşlarla, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibatta olduklarını belirtti."Raporunu uzatmak durumunda kalmayacak"Alınan önlemler hakkında yayınladıkları genelgeye ilişkin olarak Bakan Selçuk, şu bilgiyi verdi:"Biz ilk çıktığı andan itibaren bütün talimatlarımızı, bütün birimlerimiz aracılığıyla verdik. Daha sonra 23 maddelik kapsamlı bir genelge yayınladık. Bu genelge hem Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ışığında kuruluşlarımızın, teşkilatlarımızın uyması gereken kuralları içeriyor. Aynı zamanda bütün vatandaşlarımıza yönelik de bazı önlemler içermekteydi. Bunlar nelerdi? Mesela, özel sağlık hizmet sunucularında yine hijyen kurallarını esas alarak, biyometrik doğrulama yöntemlerimiz vardı kullandığımız, onları bu süre zarfında askıya aldık.Kronik hastalarımızın bu süre zarfındaki ilaç ve tıbbi cihaz erişimini kolaylaştırmak adına var olan, devam eden sağlık raporlarının devamını sağladık. Yani iptali varsa bu süre zarfında bitmişse bunun devamını sağlıyoruz. Yine reçetelerde de devamını sağladık. Dolayısıyla kronik hastalarımız bu süre zarfında tekrar hastaneye gelerek, raporunu uzatmak durumunda veya tekrar doktor kontrolünden geçmek durumunda kalmayacaklar. Otomatik uzatma oldu."Evde bakım ve engelli aylığı alan vatandaşlara da değinen Selçuk, "Bunların da yine engelli raporlarını bu süreç zarfında otomatik olarak uzattık. Dolayısıyla tekrar hastaneye, doktora gelmek durumunda kalmayacaklar." ifadesini kullandı.Kısa Çalışma ÖdeneğiKovid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan ekonomik istikrar paketiyle 100 milyar liralık kaynağın devreye alınarak çalışma hayatına ilişkin tedbirler hakkında bilgi veren Selçuk, İşsizlik Sigorta Fonu'nun böyle durumlar için var olduğunu anımsattı.Hem işverene hem de çalışana destek olmak için Kısa Çalışma Ödeneği'ni ve telafi çalışmasını devreye soktuklarını anlatan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz ve biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şimdi Meclis'le de iş birliği içindeyiz, istişare halindeyiz." diye konuştu.Bir yasal düzenleme ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruna Selçuk, "Tabii ki birkaç değişim, birkaç esneklik sağlayacağız." yanıtını verdi."Süre bunlardan biri mi?" sorusu üzerine ise Selçuk, "Evet, süre bunlardan birisi. Onu biraz daha esnetmek için şimdi istişare halindeyiz. Onun düzenlemesi de umarım ki hemen yakın zamanda geçerek, işçimize hem işverenimize onları bu süreçte direnç kazandırmak için en önemli noktalardan birisi olacak." dedi."Telafi çalışma süresini de 2 aydan 4 aya çıkardık"Bakan Selçuk, bazı markaların mağazalarını kapattıkları hatırlatılarak, bunlara ilişkin bir çalışma olup olmayacağına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:"Zaten işin belli bir oranda durdurulması söz konusu olduğunda Kısa Çalışma Ödeneği bunun için, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanıyor olacaklar. Biz şartlarını da biraz daha esneteceğimiz için daha geniş kapsamda olacak ve çoğu işverenimiz bundan faydalanıyor olacak. Telafi çalışma süresini de 2 aydan 4 aya çıkardık. Bu telafi süresi de, o zaman zarfında işçimiz, çalışanımız daha az çalışarak daha sonraki 2 ay boyunca bunu telafi ettiği süreç. Dolayısıyla maaş kaybına, ne aylık kaybına neden aynı zamanda iş gücü kaybına sebep olan bir sistemdi. Bu süreci 2 aydı, mevcut durumu da göz önüne alarak 4 aya çıkartıyoruz. Dolayısıyla bu da işverenimizin ve işçimizin bu süreçteki direncini arttıracak bir önlem olarak bizim destek paketimizde olacak."Zehra Zümrüt Selçuk, alınan tedbirlerde paydaşlarla görüşülüp, görüşülmediğine ilişkin olarak, ortak iş birliği ve istişare mekanizmaları içerisinde her daim işçi ve işveren sendikalarıyla görüştüklerini vurguladı."Her an irtibat halindeyiz hem işçi hem işveren sendikalarımızla"Bu süreçte de sendikalarla görüştüklerinin altını çizen Selçuk, "Bu dinamik bir süreç. Onların talepleri geldikçe, sıkıntıları oldukça biz buna dair de önlemler, tedbirler almaya devam edeceğiz. Her an irtibat halindeyiz hem işçi hem işveren sendikalarımızla." ifadelerini kullandı.Koronavirüsle mücadele kapsamında bakanlığa bağlı kuruluşlarda sağlık personeli sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin olarak Selçuk, huzurevleri ve kuruluşlarda zaten hemşire ve doktorların görev yaptığını hatırlattı."İstikrar paketinde de görüldüğü üzere huzurevlerimizdeki doktor sayısını da artırıyoruz." diyen Selçuk, her ildeki sağlık müdürlükleriyle özellikle huzurevleri noktasında çok sıkı irtibat halinde olduklarını dile getirdi.Bakan Selçuk, bu süreçteki özveri ve fedakarlıklarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda canla başla çalışan personele de teşekkür etti.(Sürecek)

