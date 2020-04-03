Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

03.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirilecek yeni uygulamalar ve Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine Selçuk, ödeneğin hem işçinin işini kaybetmemesini hem de işverenin bu süreç içerisinde mali anlamda desteklenmesini sağlayan, pasif iş gücü programları arasındaki en etkili uygulamalardan biri olduğuna dikkati çekti.
Uygulama kapsamında ödeme oranlarının yüzde 78'lere ulaştığına işaret eden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularına ilişkin, "Şu anda 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı da geçmiş durumdayız. Firmalarımızın çoğu, yüzde 40'ı aşkını imalat sektöründe. İkinci başvuran sektör, daha ziyade konaklama ve yiyecek içecek sektörü. Yani turizm sektörü. Üçüncü olarak da perakende ve toptan ticaret geliyor." bilgisini paylaştı.
"Her firma başvurabilir, belli bir çalışan sayısı da yok"
Selçuk, ödenekle ilgili bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kesinlikle bir sektör ayrımı yok, her firma başvurabiliyor. Hızlı bir şekilde dönüş yapıyoruz. Belli bir çalışan sayısı da yok. Çalışan sayısıyla ilgili de çoğunluk şu anda 10 çalışandan daha küçük işletmeler. Dolayısıyla biz bütün işletmelerimizi en öncelikli olarak kısa çalışma uygulamasına başvurmalarını tavsiye ediyoruz."
"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeyin" uyarısı
Bakan Selçuk, "Sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemelerinin artık ikametlerde yapılacağı açıklandı. Bu uygulamanın kapsamı genişleyecek mi?" sorusu üzerine, PTT'nin Türkiye çapında çok geniş bir ağı olduğunu ve sosyal yardımların da hep PTT üzerinden yapıldığını anımsattı.
Koronavirüs salgının etkileri ve bulaş riskini göze alarak bu dağılımları bir süredir günlere yayarak yaptıklarını aktaran Selçuk, bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve PTT şubelerinde yoğun bir talep oluştuğunu dile getirdi.
Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeye gerek olmadığının altını çizerek, "Tekrar vurgulamak isterim; biz zaten vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Biz irtibat sağlayacağız bütün vatandaşlarımızla." diye konuştu.
İşsizlik ödeneği de ikametlerde ödenecek
Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemeleriyle ilgili sadece birkaç ilde yoğunluk sıkıntısı yaşandığını ve koronavirüsle ilgili bulaş riskini önlemek adına hemen İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Süreç, bundan sonra evden ödeme şeklinde gerçekleşecek. Gelecek hafta 5-6-7 Nisan'da işsizlik ödeneği ödemelerimiz var. Onu da yine kolluk kuvvetlerimiz, bekçilerimiz, jandarma ve PTT görevlilerimiz aracılığıyla evlerde ödenmesini sağlayacağız."
Bakan Selçuk, PTT aracılığıyla ödenen sosyal yardımların tümünün koronavirüs riski geçene kadar ikametlerde tesliminin yapılacağını vurguladı.
"Kampanya, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, kampanyaya yönelik ilk günden itibaren yoğun bir talebin oluştuğunu ifade etti.
Selçuk, "Biz sosyal devlet olma ilkesiyle vatandaşlarımıza her daim sosyal yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine geçen sene sadece 55 milyar lira sosyal yardım aktardık. Fakat bu kampanyanın da şöyle bir önemi var, bizim milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu. Herkesin bu çorbada tuzu olacağını, bu dayanışmayı beraber sağlayacağımızın bir göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağışlar 900 milyon lirayı aştı
İletişim Başkanlığının kampanyaya ilişkin hazırlanan web sayfasından her gün güncel rakamları açıkladığına, 1 milyonu aşkın firmanın, bağışçıların isimlerinin orada yer aldığına dikkati çeken Selçuk, "Kampanyaya ilişkin rakamlar her gün güncelleniyor. Şu an elimizdeki rakamlara göre, nakdi bağış 900 milyonu aşmış durumda. Akşama kadar daha da çoğalır diye ümit ediyoruz. Buradan herkese de Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamıza destek verme çağrısında bulunuyoruz. Bağışlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Bağışların ihtiyaç sahiplerine kriterler belirlenerek dağıtımlarını sağlayacağız." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuk, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 20:04: AB'den BM'nin küresel ateşkes çağrısına destek - Haber 20:03: Türkiye Gerçekleri "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı - Haber 20:03: Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama - Haber 20:02: Koca: "Sosyal izolasyon konusunda yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum" - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor. - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 19:22: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber