Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
06.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:30
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
"Milli Mücadelemizin ve 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, çalışanlarının emekleriyle 100 yaşında. 'Güvenilir, tarafsız, etik, hızlı' habercilik anlayışıyla kamuoyuna hizmet eden Anadolu Ajansının yıl dönümünü kutluyorum."
Kaynak: AA
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel