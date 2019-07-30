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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Türk-İş'e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti.

30.07.2019 18:54 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Türk-İş'e ziyaret
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti.
Bakan Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.
Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.
Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Türk İş, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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