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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan "10 Kasım" mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde saygıyla yad etti.

10.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , Milli mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde saygıyla yad etti.
Bakan Selçuk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." diyerek Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesini, aziz milletin her ferdiyle Kurtuluş Savaşı'nda zafere taşıdığını anımsattı.
"Benim en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi bizlere miras bırakarak şanlı tarihimizdeki müstesna yerini aldı." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bugün, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını kendisine ilke edinmiş bir hükümetin mensupları olarak vatan sathının her bir karış toprağındaki ailelerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız, gazilik onuruna erişmiş ve bu şanlı topraklar için şehit olmuş kahramanlarımız için alın teri dökmenin onurunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ve bütüncül bir sosyal kalkınmayı hedefleyen bir yönetim anlayışıyla geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların mutluluğu, ailelerin uyumu ve toplumun refahı için durmadan çalışmaya kararlı olduklarını vurgulayan Selçuk, "Milli mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını göz kırpmadan siper eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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